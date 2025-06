Se não fosse erro, recuo sobre aumento de IOF não estaria em pauta

Lula tratou do assunto em entrevista coletiva. Reprodução / Canal Gov

Além de negar que a edição do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) tenha sido um erro do governo, o presidente Lula tentou demonstrar nesta terça-feira (03) que a medida foi adotada exclusivamente por iniciativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no "afã de dar uma resposta logo à sociedade".

Ora, se não fosse um erro, por que o governo estaria agora analisando a revogação da medida? E se houve precipitação na Fazenda, por que o governo não impediu que ela fosse adiante?

Embora Lula e alguns ministros tentem se eximir de qualquer responsabilidade, o aumento do IOF não foi um improviso. A medida foi discutida amplamente na cúpula do governo, inclusive "na mesa do presidente", segundo relato de Haddad.

Diante da forte reação no setor privado e do descontentamento inclusive na base governista no Congresso, Lula optou por minimizar a importância do decreto, jogar o ministro à arena de críticas e exigir uma solução mágica no tortuoso caminho de busca do equilíbrio fiscal.

