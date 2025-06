Por que a derrubada do decreto do IOF é um péssimo indicativo para o futuro do governo Lula

Problema de Lula vai além da derrota na derrubada do decreto do IOF. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A derrubada do decreto presidencial que havia aumentado a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é muito mais do que uma demonstração de fraqueza do Planalto junto ao Congresso. A forma como ocorreu a votação evidencia que os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, estão bem menos dispostos a ajudar o governo do que o presidente Lula imaginava.

Há várias explicações para o mau humor das lideranças do Legislativo. Além do velho problema da demora na execução de emendas parlamentares, gerou irritação entre parlamentares o fato de o decreto ter sido editado sem consulta prévia ao Congresso. O pacote alternativo, que envolve o aumento de outros impostos, é considerado por muitos pior do que a ideia original.

Já o discurso sobre gerar receita a partir da redução de incentivos tributários é unanimidade. Mas a iniciativa esbarra sempre na hora de escolher os setores que pagarão a conta.

Enquanto o tempo passa, a única alternativa do Ministério da Fazenda será ampliar o contingenciamento do orçamento, que no mês passado somou R$ 31 bilhões e já foi o maior do atual governo. Ou seja, para cumprir o arcabouço fiscal, será necessário reduzir consideravelmente os investimentos públicos, atingindo até mesmo áreas essenciais, como saúde e educação.

Nos corredores do Congresso, a maior preocupação é com o impacto que o bloqueio de gastos terá nas emendas. Elas também são atingidas pela escassez de recursos.

A conclusão, porém, é que o impacto negativo será maior para o Executivo, que depende do orçamento para dar seguimento a obras e cumprir promessas de campanha.

Há ainda questões pontuais, mas também importantes, tumultuando a relação. Lula é pressionado há meses pelo presidente do Senado a demitir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os dois travam embates sobre indicações em agências reguladoras e sobre políticas do setor que envolvem negociações bilionárias. A resistência do presidente em ceder aumentou nos últimos dias a irritação de Alcolumbre.

Somado a esse contexto, o avanço das negociações mirando a disputa eleitoral do ano que vem reduz cada vez mais a disposição do Congresso em auxiliar o Planalto. O empenho de lideranças de partidos de centro que possuem ministérios e cargos na estrutura federal, inclusive, é cada vez menor.