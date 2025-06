Não é justo culpar apenas Fernando Haddad pela alta do IOF

Enfraquecimento político de Haddad é ruim para o país. MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi conduzido por vias tortas do começo ao fim. Mas não é justo jogar a culpa apenas no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como fazem o presidente Lula e seus aliados. Além de ter sido discutida na cúpula do Planalto, a medida atende a um anseio político por orçamento no curto prazo. Haddad defende praticamente sozinho na Esplanada a necessidade da responsabilidade fiscal, enquanto novas demandas de gastos chegam todos os dias à sua mesa.

As lideranças do Congresso têm razão em exigir a derrubada da medida. Além de aumentar ainda mais o custo do crédito no Brasil, a fatura chegará aos bolsos dos consumidores. Mas também é responsabilidade dos parlamentares encontrar saídas para o estrangulamento orçamentário.

Os deputados e senadores foram pródigos no aumento de despesas nos últimos anos, mas cederam em muitos casos à pressão de grupos de interesse quando era necessário aumentar receita e controlar os gastos. Com despesas obrigatórias consumindo uma fatia cada vez maior do orçamento da União, a simples derrubada do IOF, sem fontes alternativas, de fato poderá provocar uma paralisia da máquina pública, como alertou Haddad.

Muito além de interesses eleitorais, novos bloqueios no orçamento vão significar paralisia de obras, redução pesada nos investimentos em saúde, educação e outras áreas essenciais.