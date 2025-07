Haddad se defende com ataques a Bolsonaro: "Qual é a moral deste senhor para falar de aumento de imposto?"

Diante das derrotas no Congresso e da dificuldade em recompor a arrecadação, Haddad foi orientado pela cúpula do Planalto a ser menos técnico nos discursos. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Após ver o decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ser derrubado pelo Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a moderação de lado e decidiu partir para o enfrentamento, dando uma prévia da linha que defenderá no embate eleitoral do ano que vem.

Ao discursar no lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, nesta segunda-feira (30), ele disse estar em busca de "justiça social", mexendo apenas na carga tributária "do andar de cima".

Em uma postura incomum para eventos oficiais, Haddad citou o ex-presidente Jair Bolsonaro nominalmente, ironizou o público da manifestação que ele convocou para o último domingo, em São Paulo, e o acusou de mentir e se esconder em redes sociais. Fez uma série de comparações com o governo anterior, e rebateu críticas sobre Lula ter aumentado impostos.

— O Bolsonaro fica com este papo de aumento de imposto. O aumento mais cruel que um presidente pode fazer é ficar os quatro anos, como ele ficou, sem reajustar a tabela do imposto de renda. Isso é uma crueldade. Agora, o Congresso colocou, por decisão deste governo, isenção para dois salários mínimos. 10 milhões de pessoas deixaram de pagar IR, e mais 10 milhões vão deixar se passar o projeto da isenção até R$ 5 mil — sustentou.

Apesar de ter patrocinado um amplo pacote de revisão de benefícios e aumento de tributos que não afeta apenas o segmento de alta renda, Haddad disse que o atual governo mexe apenas no andar de cima. A narrativa tem sido reforçada por membros e apoiadores do governo, e deve ser a tônica daqui para a frente.

— Qual é a moral deste senhor para falar de aumento de imposto? Só por que estamos fechando brechas para o andar de cima pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. No Brasil, o jabuti aparece numa lei, em geral para favorecer um grande empresário. Para retirar, é um parto e tem a grita do andar de cima de que é aumento de imposto — bradou.