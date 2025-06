Autoridades gaúchas buscam nacionalizar perdas da agricultura para destravar renegociação de dívidas; entenda

Maior parte das perdas na agricultura relacionadas a eventos climáticos extremos é registrada no RS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Diante da inércia do governo federal e da inviabilidade do projeto de securitização, uma alternativa para as dívidas dos agricultores gaúchos começou a ser discutida na Câmara dos Deputados, e pode avançar a partir da nacionalização do tema. O deputado Afonso Hamm (PP-RS) trabalha na elaboração de um relatório que vai reunir propostas já em tramitação na Casa, o que possibilita a votação diretamente em plenário.

Para diminuir resistências do Congresso e do governo, o projeto foi ampliado do Rio Grande do Sul para todo o país, contemplando produtores que registraram perdas expressivas desde 2020 em função de estiagem, enchente ou outros fenômenos climáticos extremos. Apesar de a maioria dos casos se concentrar no Estado, há perdas pontuais também em outras regiões.

Os critérios para definir quem poderia ser contemplado no programa ainda estão sendo discutidos. Com base em levantamentos anuais do IBGE, técnicos do Sistema Farsul vão mapear detalhadamente as perdas de cada município brasileiro, aplicando filtros para definir as culturas mais atingidas e os casos mais críticos.

Nesta semana, Hamm também levou uma comitiva ao Banco Central (BC) para solicitar um levantamento preciso de todas as dívidas, com objetivo de dimensionar o caso e desenhar uma proposta mais factível.

— Como são vários agentes financeiros envolvidos, estamos mapeando o tamanho do problema, para saber quem já está inadimplente, quem começou a atrasar agora e o que pode virar dívida. Precisamos dar ao produtor uma solução dentro da realidade, com uma parcela que caiba no orçamento dele — explicou Hamm.

A solução para lastrear a renegociação foi levantada por entidades ligadas ao agro e autoridades gaúchas há meses. Ela envolve o uso do fundo social do pré-sal e de recursos do Tesouro para equalização de juros. Os técnicos discutem uma ideia de remuneração ao fundo, como forma de garantir sua sustentabilidade.

— O princípio do fundo é ser intergeracional. O que pensamos é pegar este dinheiro e devolver à taxa que ele está sendo remunerado no Tesouro. Nossa proposta é a Selic neutra, que é de 8,5% ao ano, de acordo com o Banco Central. Só o que resolve o problema dos agricultores é colher. O que queremos é organizar o fluxo de pagamentos para dar tempo deste agricultor colher e pagar — argumentou o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz.

No caso dos pequenos e médios agricultores, o projeto vai prever a equalização de juros pelo Tesouro, como forma de tornar a taxa mais próxima dos financiamentos já realizados no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

— O subsídio é necessário porque a linha de crédito para a agricultura familiar pelo Pronaf tem taxa de 3% a 6%, então ficaria fora da realidade deste produtor a remuneração em 8,5% — acrescentou Kaliton Prestes, secretário-executivo da Fetag-RS.

Neste ano, o fundo do pré-sal teria pelo menos R$ 15 bilhões à disposição, segundo os autores do projeto de renegociação. A partir dos dados que serão reunidos nos próximos dias, Hamm pretende definir um cronograma, prevendo atendimento imediato aos produtores em situação mais crítica.

— Existe uma limitação orçamentária, precisamos olhar para o máximo de atendidos, começando pelos mais críticos. Estamos na fase do ajuste fino para definir os critérios. A gente pode começar com o que tem (de recursos) e depois escalonar — disse o deputado.

A ideia inicial prevê o alongamento das dívidas por 20 anos, mas o prazo ainda será analisado após o levantamento dos dados. Hamm quer finalizar o relatório para colocá-lo à disposição do plenário da Câmara antes do recesso, que inicia em 18 de julho. Caso aprovado, o texto ainda terá de ser submetido ao Senado.