Aumento no uso de biocombustíveis é oportunidade para o RS, mas estiagem pode ser empecilho; entenda

Rio Grande do Sul é líder na produção de biodiesel. Diogo Zanatta / Especial

O aumento obrigatório na mistura de biodiesel e de álcool anidro à gasolina, anunciado nesta quarta-feira (25), amplia oportunidades para indústrias instaladas no Rio Grande do Sul, mas também expõe as dificuldades impostas pela sequência de perdas no campo.

Enquanto outros Estados colhem safra recorde, os prejuízos da estiagem já ameaçam a histórica liderança do Estado na produção de biodiesel e impõem desafios a projetos futuros. Além da menor oferta de grãos, o custo com frete reduz a competitividade.

No caso do diesel, a mudança da mistura de 14% para 15% aumentará a demanda em 60 milhões de litros de biodiesel por mês, segundo projeções da indústria. A demanda deve ser absorvida por plantas já instaladas. Com nove usinas, o Rio Grande do Sul sempre foi líder de produção, mas pode perder a dianteira até o final do ano.

No fechamento do último mês, ainda havia pequena vantagem do Estado em relação ao volume produzido em Mato Grosso, o segundo do ranking. Outros Estados do Centro-Oeste e das regiões Norte e Nordeste também avançam progressivamente no setor.

O painel dinâmico da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostra que, até maio de 2025, o Rio Grande do Sul produziu 860 milhões de litros do combustível, contra 842 milhões em Mato Grosso. Apesar de manter a liderança no acumulado do ano, em abril o Estado já havia ficado em segundo lugar.

Além de variações pontuais mês a mês, o que chama atenção é que o Rio Grande do Sul é o único Estado sem estabilidade de produção nos últimos anos, justamente em função da sequência de perdas no campo provocada por fenômenos climáticos extremos.

— Não é um quadro surpreendente, ele foi se construindo ao longo do tempo. Os sinais demonstravam que outros Estados estavam se consolidando com estabilidade de matéria-prima e limitação da competitividade do biocombustível gaúcho — afirma Leonardo Zilio, vice-presidente técnico da Ubrabio e diretor de Relações Institucionais do Grupo Oleoplan, que tem sede em Veranópolis e foi um dos primeiros a produzir biodiesel no país.

Apesar do aumento de demanda confirmado agora e da expectativa de um progressivo crescimento do uso de biocombustíveis, o que preocupa empresários com unidades instaladas no Estado é a incerteza sobre matéria-prima.

— O Rio Grande do Sul compete com outros Estados em uma posição que não é isonômica. Isso passa, por exemplo, por uma discussão de incentivos produtivos, que o governo do Estado pode arbitrar. O preço de venda tem influência no custo logístico e no custo de produção alto, já que a soja do Rio Grande do Sul é mais cara — acrescenta Zilio.

No caso da produção de etanol, o Estado deve ganhar força na cadeia produtiva nacional a partir da usina da empresa Be8 que está em construção em Passo Fundo. A unidade poderá produzir etanol anidro (adicionado à gasolina) ou hidratado (consumo direto), e terá capacidade de 220 milhões de litros por ano.

O aumento no uso de biocombustíveis tem reflexo também na produção de proteína animal. O esmagamento dos grãos aumenta a oferta de farelo utilizado para ração, reduzindo os custos para a indústria de alimentos.