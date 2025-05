Sucessão de erros sobre IOF amplia desgaste do governo Lula

Fernando Haddad chamou a imprensa na manhã desta sexta-feira (23) para entrevista que acabou sendo desconcertante. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em demonstrar compromisso com o equilíbrio fiscal foi por água abaixo, em boa parte pela postura de colegas de governo. O vazamento de informações sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) gerou mal-estar interno, ampliou a repercussão negativa junto à população e despertou uma série de erros que devem piorar ainda mais o ambiente político para o governo Lula.

Na quinta-feira (23) à noite, logo após a confirmação do ajuste no IOF, a cúpula do Planalto se reuniu com o presidente Lula e decidiu que era necessário recuar parcialmente. A Haddad, que já estava fora de Brasília naquele momento, restou acatar.

Mas coube ao ministro, na manhã desta sexta-feira (23), chamar a imprensa para tentar justificar a medida. A entrevista foi desconcertante. O titular da Fazenda tentou mostrar, sem sucesso, que o recuo era natural e que o aumento de alíquotas é, na verdade, uma recomposição ao patamar cobrado no governo passado. Não colou.

É verdade que não tem um jeito bom de anunciar aumento de impostos. Mas o dano à imagem do governo poderia ser minimizado se o roteiro pensado por Haddad fosse seguido à risca. A primeira etapa envolvia uma coletiva de imprensa para anunciar um congelamento do orçamento da União bem acima das projeções de mercado, mostrando compromisso no cumprimento do arcabouço fiscal e disposição de cortar na carne.

Minutos antes do evento, porém, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou em entrevista o valor do aperto fiscal e a decisão de recompor parte da receita com o aumento de IOF.

Além de pegar a equipe econômica de surpresa, a declaração sem detalhamento deu margem para uma profusão de especulações. Já no início da entrevista sobre o congelamento, Haddad foi questionado sobre o aumento de impostos e não escondeu sua irritação. Reiterou que havia um acordo para que nenhum vazamento ocorresse e uma estratégia de divulgar a notícia ano final da tarde, após o fechamento do mercado.

A falha no roteiro piorou logo depois, quando o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, admitiu à imprensa que Haddad havia discutido as medidas com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. De novo, Haddad tentou justificar que as conversas são rotineiras e se apressou em dizer que o chefe da autoridade monetária não tem responsabilidade alguma sobre as decisões da Fazenda.