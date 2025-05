Reunião do CMN para autorizar prorrogação de financiamentos de agricultores gaúchos é confirmada para quinta-feira

Além da enchente em 2024, produtores sofreram com estiagem no começo de 2025, como em Santiago, na Região Central. Prefeitura de Santiago / Divulgação

O governo Lula confirmou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reunirá na manhã desta quinta-feira (29) para votar a prorrogação dos vencimentos das parcelas de custeio e investimentos de produtores rurais do Rio Grande do Sul. Os recursos necessários para equalização de juros foram garantidos pelo Ministério da Fazenda.

A confirmação foi feita à coluna pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), após encontro com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Carlos Fávaro (Agricultura).

— Vamos fazer esta prorrogação antes da data do vencimento, no dia 30, e teremos o tempo necessário para discutirmos medidas estruturantes de renegociação da dívida de todos os produtores e produtoras do nosso Estado que foram atingidos pela enchente e pela estiagem e precisam ter a estrutura das dívidas renegociada — disse Pimenta.

O CMN é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O conselho se reunirá de forma extraordinária na quinta, exclusivamente para aprovar a prorrogação dos financiamentos do agro gaúcho.

Leia mais colunas Haddad pode ser convocado para explicar demora na prorrogação de financiamentos do agro gaúcho

A medida era aguardada há várias semanas pelos produtores. O impasse envolvia as restrições de orçamento da União. Contratados no Plano Safra, estes financiamentos têm juros subsidiados. O custo da prorrogação em 2025 é calculado em R$ 136 milhões. Ao longo de quatro anos, a conta deve somar R$ 385 milhões.

O governo federal ainda discute medidas mais amplas de renegociação das dívidas dos agricultores. O projeto de securitização, que tramita no Congresso, é considerado inviável pelo custo de R$ 60 bilhões. Representantes do governo do Estado e parlamentares gaúchos já discutem com o Ministério da Agricultura propostas alternativas.