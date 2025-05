Fraude do INSS: como sempre, o povo pagará a conta

Irregularidades no INSS motivaram mudança no Ministério da Previdência.

O governo Lula promete apresentar nos próximos dias um plano para devolver a aposentados e pensionistas do INSS os valores descontados indevidamente de seus benefícios. A ordem do presidente é assegurar o ressarcimento o quanto antes. Ou seja, usar dinheiro público será a única forma de garantir o rápido reembolso. E quem garante que o governo conseguirá reaver a cifra bilionária?

A devolução do dinheiro será acompanhada de uma estratégia de comunicação que há dias é discutida no Planalto. Lula quer demonstrar que a fraude nasceu no governo de Jair Bolsonaro e foi na gestão petista que a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) a descobriram. Mas será difícil explicar por que os alertas de fraude foram ignorados por tanto tempo.

Até agora, Lula não demonstrou a necessária indignação com a inércia do Ministério da Previdência. Caso contrário, teria barrado a indicação do ex-deputado Wolney Queiroz para a cadeira de Carlos Lupi, o que, na prática, mantém o comando da pasta com o mesmo grupo do PDT.