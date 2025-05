Entidades empresariais apelam por derrubada do decreto de elevação do IOF

Líder da oposição no Congresso deve se reunir com os líderes partidários e com o presidente da Câmara.

Em manifestação conjunta assinada nesta segunda-feira (26), entidades do setor privado defendem a necessidade de o Congresso avaliar a anulação do decreto do governo que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A iniciativa, diz o texto, gera imprevisibilidade e aumenta os custos para produzir no país. O apoio do empresariado será utilizado pela oposição, que já apresentou requerimento de urgência para um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta os efeitos do decreto.