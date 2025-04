RS desponta entre os Estados com mais empréstimos do novo consignado

O programa Crédito do Trabalhador, lançado em 21 de março pelo governo Lula, já movimentou R$ 7,7 bilhões em empréstimos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Até a última quarta-feira (16), foram realizados 1.273.084 contratos. O Rio Grande do Sul é o quarto no ranking de Estados com mais operações, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.