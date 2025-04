Mão pesada do STF está por trás da ampla adesão de deputados à anistia

O apoio de deputados ao projeto de anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro não foi construído do dia para a noite, e não pode ser lido apenas como uma demonstração de força do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento é consequência de um descontentamento quase generalizado do Congresso com o Supremo Tribunal Federal (STF), em boa parte relacionado às penas impostas aos militantes que depredaram as sedes dos Três Poderes pedindo golpe de Estado.