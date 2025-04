Estratégia do partido de Bolsonaro é expor publicamente deputados que recuarem sobre anistia

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolou o pedido de urgência do projeto de anistia como estratégia de sobrevivência. O método do partido, de procurar individualmente os parlamentares, deu certo até agora. Mais de 260 deputados assinaram o texto, que busca estender a anistia a Bolsonaro, ministros de seu governo e militares de alta patente que são réus no Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa desta segunda-feira (14) vem após membros do PL identificarem uma suposta pressão do governo para parlamentares de partidos de centro retirarem as assinaturas.