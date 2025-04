De olho em 2026, Lula corre para entregar promessas feitas à classe média

Expectativa no Planalto é de que a ampliação do Minha Casa Minha Vida comece a chegar na ponta a partir da metade do ano. EVARISTO SA / AFP

Ao criar uma nova linha do Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 12 mil, o governo Lula tenta conquistar parte da classe média com uma política pública que se consolidou como marca das gestões petistas, mas hoje é mais presente para a população de baixa renda. A medida é parte de um plano mais amplo, que inclui a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, o crédito consignado para CLT e um mutirão para análise de benefícios do INSS, apenas para ficar em alguns exemplos.

Com crescimento do endividamento público, inflação acima da meta e Selic nas alturas, a equipe econômica já admite que em 2027 o orçamento poderá ser insuficiente para o cumprimento das despesas obrigatórias, mas o Planalto não quer ouvir falar em redução de gastos. Pelo contrário. Até as eleições do ano que vem, o objetivo é acelerar a entrega de obras e ampliar o alcance de políticas públicas.

A expectativa no Planalto é de que a ampliação do Minha Casa Minha Vida comece a chegar na ponta a partir da metade do ano. Além de 120 mil famílias que podem ser beneficiadas com taxas de juros mais atrativas, o governo acredita que isso movimentará o mercado da construção civil, gerando mais empregos e aumentando a média salarial.

No caso do IR, o potencial de pessoas atingidas é bem maior. São 10 milhões de trabalhadores que passariam a ter isenção ou redução da cobrança — caso dos salários entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Assim como o mutirão do INSS e o crédito consignado, são medidas com efeito permanente, mas cujos efeitos positivos devem ser sentidos por boa parte da população justamente no ano eleitoral.