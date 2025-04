Crescimento da onda pró-anistia no centro acende alerta no governo Lula

A pressão de deputados de partidos de centro nos últimos dias acendeu um alerta no governo Lula sobre o Projeto de Lei (PL) da anistia . Até agora, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), resistiu à pressão da ala bolsonarista da Câmara e, no início da semana, havia revelado a lideranças que a cobrança pública que tem sofrido, com ameaça de boicote em votações, era um tiro no pé da oposição. Mas o apoio ao projeto é cada vez maior, e Motta precisará apresentar uma solução em pouco tempo.

Lula foi avisado sobre o crescimento do apoio ao projeto, mas até agora resiste a qualquer medida que envolva, por exemplo, um indulto aos presos, mesmo que parcialmente. A conversa também envolve ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que avaliam a viabilidade de uma revisão das prisões em regime fechado.

Com a proximidade das eleições, os deputados estão de olho no interesse específico do seu eleitorado. Mesmo com os partidos na base do governo, vão considerar cada vez mais o que é necessário para a renovação do mandato. E o presidente da Câmara também precisará pensar nisso.