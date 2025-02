Preços do óleo de cozinha e do diesel testam política verde de Lula; entenda

A Lei do Combustível do Futuro, sancionada por Lula em outubro de 2024, estimula a produção de insumos para aviação e geração de energia. a partir de grãos como soja e milho. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

Após dois anos de estímulo à produção de biocombustíveis e promessas de tornar o Brasil uma referência mundial em política ambiental, o governo Lula foi apresentado ao primeiro teste sobre a convicção de seu "plano verde". Diante da alta nos preços do óleo de cozinha, o presidente anunciou publicamente que cobrará explicações do setor para entender se o uso de grãos para produção de combustíveis provocou um desequilíbrio nos mercados de soja e milho.

A declaração repercutiu rapidamente, gerando descontentamento entre produtores que até agora receberam amplo apoio do governo na pauta. Nos próximos dias, representantes do setor farão rodadas de conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros auxiliares de Lula para argumentarem que não há relação entre as questões, e que o governo precisa enxergar o amplo efeito que uma mudança de rumo provocaria.

Um dos argumentos do setor é sobre a necessidade de se enxergar toda a cadeia produtiva. Após o esmagamento da soja, 80% do produto final é farelo, usado em ração animal. A produção de biodiesel, portanto, ajuda a reduzir o custo de produção de proteína, impactando no preço da carne.

— O problema no preço do óleo nos supermercados foi a alta do dólar e a quebra na última safra. Daqui a alguns dias, começa a entrar a nova safra e os preços vão cair. O governo precisa olhar para o médio e o longo prazo, enxergar toda a cadeia e a necessidade de dar segurança para quem investe - argumenta o diretor-executivo da FPBio (Frente Parlamentar Mista do Biodiesel), João Henrique Hummel.

No final do ano passado, Lula sancionou a Lei do Combustível do Futuro, que estabelece o aumento da mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, além de criar programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano.