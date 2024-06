O ritmo da retomada econômica do Rio Grande do Sul após a enchente de maio é ponto de dissonância entre o governo federal e o governo do Estado. União e Piratini têm visões distintas. Enquanto auxiliares do presidente Lula consideram que ao final do ano o evento terá sido "quase neutro", o vice-governador Gabriel Souza alerta que o impacto é imensamente maior do que o da pandemia. A divergência está no potencial efeito das medidas já anunciadas pela União.