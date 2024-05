O presidente Lula anunciará na tarde desta segunda-feira (13), ao lado de representantes do Congresso e do Judiciário, a suspensão da cobrança da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O valor das parcelas por ano totaliza R$ 3,5 bilhões. A coluna apurou que o prazo de suspensão será de 36 meses e que o valor não pago irá para o estoque da dívida com correção pelo IPCA. A medida é parte do socorro ao Estado em função das chuvas.