Sinais opostos e declarações de Trump embaralham ainda mais o cenário internacional

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Trump não gostou de proposta do Irã e ameaçou bloco europeu MANDEL NGAN / AFP

Em um cenário internacional ainda pressionado por guerras e tensões comerciais, recados opostos marcaram a sexta-feira (1º). De um lado, sinalizações do Irã em direção a uma trégua no conflito com Estados Unidos e Israel contribuíram para a queda do preço do petróleo, diante da expectativa de avanço nas negociações.

De outro, a reação de Trump e um novo ataque comercial do republicano à União Europeia acendem sinal amarelo para mais uma rodada de confronto tarifário.

Por volta das 17h, o preço do barril de petróleo do tipo Brent recuava cerca de 2%, cotado a US$ 108,50. O movimento ocorreu após o Irã entregar ao Paquistão uma nova proposta para retomar as negociações com os Estados Unidos em busca de uma resolução para o conflito que perdura desde o fim de fevereiro. Esse aceno animou o mercado em razão de um possível flerte com a normalização da logística da cadeia do petróleo no mundo.

No entanto, esse efeito foi de certa forma abafado por declarações de Trump. O presidente americano disse que não está satisfeito com uma nova proposta do Irã.

Além disso, também na sexta-feira, o republicano anunciou que vai elevar para 25% as tarifas sobre carros e caminhões importados da União Europeia. A medida seria adotada em razão do descumprimento de um acordo comercial firmado entre as duas nações, segundo Trump.

Rodolpho Sartori, economista da Austin Rating, avalia que esses movimentos opostos mantêm o embaraço e “corda esticada” no campo das incertezas. Uma tensão que vem sendo a marca da segunda gestão de Trump, segundo o economista:

— De forma geral, são dois eventos que se contrabalançam. Explicitam o quão incerto é o quadro geral. Mas acredito que a questão contra a Europa é bem pior. Trump não deve querer conflitos ou novas restrições com Otan e Europa. Ele gosta desse “jogo” de manter a tensão entre os pares.

Sartori entende que esses novos capítulos da disputa geopolítica mundial não devem ter efeito imediato no Brasil, que segue de olho em eventuais repiques no preço do petróleo.

Resposta

Um dia antes das ações de sexta-feira, em carta enviada ao Congresso americano, a Casa Branca destacou que as hostilidades com o Irã acabaram, mesmo com tropas americanas ainda rondando a região. A afirmação faz parte de uma resposta dentro do processo legal para continuar ou não a investida no Oriente Médio.

Os episódios dos últimos dias são uma espécie de extrato do ambiente externo observado nos últimos anos. Recados opostos alimentam ainda mais as incertezas. Quando surgem sinais que flertam com a estabilidade, outros tratam de reacender a tensão.

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