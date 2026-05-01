Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Incertezas
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Sinais opostos e declarações de Trump embaralham ainda mais o cenário internacional

Proposta de trégua na guerra do Oriente Médio e novas ameaças na disputa tarifária marcaram a sexta-feira

Anderson Aires

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