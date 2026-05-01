Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Portfólio atualizado
Notícia

Com vendas no TikTok, empresa gaúcha lança água proteica

Produto leva poucos ingredientes: colágeno, aroma natural, vitamina C e sucralose, além de 20 gramas de proteína

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS