Com vendas no TikTok, empresa gaúcha lança água proteica

O item vem em três sabores: limão, laranja e morango Aura / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A Organique, marca gaúcha especializada na produção de energéticos e chás orgânicos, acaba de acrescentar mais um produto ao seu portfólio. A empresa lançou uma água proteinada. Chamada de Aura, a bebida se soma a um segmento aquecido por mudanças no comportamento de parte dos consumidores, que colocam a proteína no centro da alimentação.

A Aura leva poucos ingredientes: colágeno, aroma natural, vitamina C e sucralose, além de 20 gramas de proteína por unidade. O item vem em três sabores: limão, laranja e morango.

O fundador e CEO da empresa, João Paulo Soares Sattamini, destaca que a bebida vem com a proposta de combinar aporte nutricional, leveza, facilidade de consumo e baixa caloria:

— Foram oito meses de desenvolvimento para chegar em uma água proteica com formulação limpa, fácil de beber, com 20g de proteína e textura de água, além de um sabor leve e agradável. Também conseguimos manter o produto com apenas 80 calorias em 350 ml.

A empresa aproveitou o produto para destacar um novo formato de vendas. No início de abril, a Aura foi pré-lançada no escritório do TikTok no Brasil, em São Paulo, durante a apresentação do movimento EMBRAZA, que usa a brasilidade para impulsionar marcas e incentivar a economia nacional. A bebida já está em pré-venda e será comercializada também no TikTok Shop.

A partir de 11 de maio, o plano de distribuição também inclui a expansão nos canais tradicionais utilizados pela Organique, que somam cerca de 5 mil pontos de venda no Brasil. Esses postos são farmácias, supermercados, lojas de conveniência, bares e restaurantes. Desse total de pontos de vendas, 1,5 mil são no Rio Grande do Sul.

— A ideia é também posicionar o produto como uma alternativa a refrigerantes, oferecendo uma água saborizada com proteína para acompanhar refeições — afirma Sattamini.

A Organique prevê o lançamento de mais seis produtos com foco no público esportivo, incluindo bebidas voltadas para a recuperação muscular. A companhia também pretende levar a novidade ao Exterior, começando por mercados onde já atua, como Estados Unidos, Canadá e Europa. Esse processo deve ocorrer em agosto.

Em 2025, a Organique atingiu R$ 2,5 milhões de faturamento e projeta crescer 50% em 2026 via entrada em novas categorias e expansão de canais.

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