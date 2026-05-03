Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"Com fim da 6x1, vamos crescer menos; não é uma tragédia", diz pesquisador

Daniel Duque, autor de estudo comparativo sobre produtividade, projeta redução de PIB e do emprego, mas diz que é possível "continuar vivendo"

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