Colaboração inédita no Kempinski Laje de Pedra

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Da esquerda para a direita: Carlos Pedrotti, gerente médico do Einstein Hospital Israelita, Barbara Muckermann, CEO da Kempinski Group, José Ernesto Marino Neto, sócio gestor do Kempinski Laje de Pedra, e José Paim, sócio do Kempinski Laje de Pedra, durante o ato deste sábado. Lucca Defferrari / Divulgação Kempinski Laje de Pedra

Um dos empreendimentos mais aguardados da Serra, o Kempinski Laje de Pedra, em Canela, firmou uma colaboração inédita para reforçar o rol de serviços no local.

Neste sábado (2), em ato reservado, representantes do negócio anunciaram uma parceria com o tradicional Einstein Hospital Israelita para a operação de um ambulatório com suporte de telemedicina no empreendimento. As partes realizaram uma assinatura simbólica do contrato, em Canela.

O serviço será disponibilizado exclusivamente para hóspedes, proprietários e colaboradores, que serão conectados a um sistema de saúde reconhecido internacionalmente. O ambulatório vai começar a operar junto da inauguração do complexo, estimada para ocorrer em 2027.

A ideia surgiu a partir de uma combinação de exigências municipais para reforço na área de saúde e um encontro informal entre os líderes das organizações, segundo José Ernesto Marino Neto, sócio gestor do projeto Kempinski Laje de Pedra. O executivo destaca que a parceria valoriza ainda mais o empreendimento, levando em conta a excelência dos atores envolvidos:

— O propósito do Kempinski é oferecer tudo no maior nível de excelência possível. Então, são marcas que comunicam excelências recíprocas e acabam criando cada vez mais valor para o ativo, para a propriedade.

A unidade contará com uma equipe especializada do Einstein e infraestrutura tecnológica para atendimentos remotos com médicos generalistas e pediatras. Os usuários poderão realizar atendimentos de baixa complexidade, seguindo os mesmos protocolos e padrões adotados pelo Einstein.

— Os colaboradores, por exemplo, não pagam nada. É como se fosse um benefício adicional para eles ter esse serviço. Os proprietários também vão ter esse benefício. Agora, os hóspedes, no dia que eles fizerem o seu check-in, vão poder aderir ao serviço do ambulatório ou não. Vai ter um custo simbólico — explica Neto.

Além do espaço físico, a parceria também vai proporcionar acesso ao aplicativo Meu Einstein, que permite teleconsultas para urgências de baixa complexidade via app em diferentes locais do mundo. Com o serviço, é possível suporte em situações emergenciais e até prescrições.

Outros serviços

O sócio gestor do projeto destacou que o empreendimento segue atuando para aumentar o número de parcerias e serviços dentro do Kempinski Laje de Pedra. Nos próximos meses, detalhes sobre essas operações serão repassados, mas Neto adiantou algumas áreas que serão contempladas:

— Vamos ter restaurantes assinados por marcas sofisticadas, serviços de automóveis que vão transportar os hóspedes do aeroporto até o hotel, lojas que vão estar dentro (do empreendimento) e marcas globais. Todas elas serão de níveis similares.

Primeiro empreendimento sob a bandeira da rede de luxo alemã no Brasil, o Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences está em fase de retrofit. O projeto reunirá residências sofisticadas e uma gama de serviços e experiências exclusivas.