Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito ambíguo
Análise

"Xerife das contas públicas" projeta R$ 74 bi de ganhos com petróleo, mas ainda vê déficit

No cenário em que a alta persiste, Brasil poderia aumentar a arrecadação, mas teria de conviver com inflação maior, alerta a IFI 

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