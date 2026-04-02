Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expectativa frustrada
Análise

Trump defrauda mercado, petróleo dispara e bolsas caem nos EUA e no Brasil

Sem sinais claros de fim do conflito, o preço do barril do tipo brent voltou a disparar, com alta de 7,6%, para US$ 108

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