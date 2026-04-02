Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expectativa frustrada
Análise

Trump decepciona mercado, mas ensaio de negociação por Ormuz contém perdas

Preço do petróleo dispara outra vez a US$ 108, mas bolsas trocam fortes quedas por oscilações em torno do zero e dólar no Brasil fica estável

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS