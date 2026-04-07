Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alternativa é barbárie
Análise

Trump cruzou o limite da bravata ao dizer que "uma civilização morrerá"

Além de provocar aumento da inflação e risco de redução do crescimento, o presidente dos EUA ataca o conceito de civilidade e abre espaço para a barbárie 

Marta Sfredo

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