Trump cruzou o limite da bravata ao dizer que "uma civilização morrerá"

Além da rejeição à ideia, Trump não é capaz de cumprir ameaça. KENT NISHIMURA / AFP

Mesmo para um colecionador de bravatas, Donald Trump cruzou um limite ao afirmar, nesta terça-feira (7) que "uma civilização inteira morrerá esta noite". Não só pela repugnância que a simples ideia provoca em todo ser humano com mínima consciência, também pela incapacidade de cumprir de forma cabal essa ameaça. Trump pode causar muito mal a cidadãos iranianos – para não falar do regime ditatorial do país –, mas daí a acabar de fato com uma civilização que é milenar, vai uma longa distância.

Diferentemente do "way of life" americano, que em perspectiva histórica é recente, a civilização persa está nas origens da evolução humana na terra. Não pode ser julgada – muito menos aniquilada – pelos arroubos autoritários de aiatolás ou da Guarda Revolucionária do Irã. A cultura americana – fundada em uma constituição que replicava os princípios da Revolução Francesa – também ajudou a humanidade a andar para a frente. Agora, tropeça no mandatário de turno.

Trump, que posa de imperador do mundo sem ter sido eleito para isso, impõe ao planeta um custo que está no limite do suportável sob a forma de aumento da inflação, pelo aumento do preço do petróleo e seus derivados, e pelo risco de redução do crescimento caso seja necessário um ajuste também planetário dos juros nacionais – para cima, é claro.

A total falta de uma estratégia eficiente no ataque conjunto de Estados Unidos e de Israel transformou um "destruído" – como já descreveu Trump várias vezes – Irã em um país mais poderoso do que antes do ataque. Agora, a capacidade de controlar o Estreito de Ormuz não é mais teórica: foi demonstrada, na prática, como mecanismo capaz de incomodar a maior potência militar do planeta e todos os países, desenvolvidos ou não.

Os prejuízos financeiros que Trump causa são enormes, mas parecem pouco perto do dano causado ao próprio conceito. Como se sabe, quando uma civilização morre, o que surge em seu lugar é a barbárie. É o que Trump vai colher se insistir em atacar a infraestrutura civil iraniana, boa parte agora cercada por corrente humanas. Construir a civilização exige tempo e renúncias coletivas. Para instalar a barbárie é só apertar o botão errado: o retrocesso é um estopim fácil de acender.

A íntegra da mensagem de Trump

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma Mudança de Regime Completa e Total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE? Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!"

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