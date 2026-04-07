Tradicional rede de cafeterias estreia modelo de loja de rua em Porto Alegre

Unidade começou a funcionar nesta terça-feira (7). Press Café / Divulgação

Começou a funcionar nesta terça-feira (7) a nova unidade do Press Café na Rua da República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Essa é a primeira operação da rede gaúcha de cafeterias em modelo de loja de rua, com deck externo com capacidade para 22 clientes.

A quarta franquia da marca recebeu investimento aproximado de R$ 900 mil. Deve operar diariamente, das 9h às 21h, em local com cerca de 175 metros quadrados. O cardápio tem desde produtos de confeitaria, como o copiado mil-folhas, até opções de refeições, como saladas e pizzas.

O Press Café tem oito lojas espalhadas por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No final do ano passado, estreou fora do seu Estado de origem com ponto no Píer Oporto, complexo gastronômico e turístico que fica dentro do mar (como um píer, mesmo), em Itapema.

*Colaborou João Pedro Cecchini