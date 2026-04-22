Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dívidas pesadas
Análise

Tentativa de salvar BRB expõe estrago do Master em empresas privadas

Do total de R$ 15 bilhões em ativos negociados pelo BRB, apenas cerca de R$ 4 bilhões devem ser recuperados imediatamente.

Marta Sfredo

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