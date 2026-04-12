"Tabuleiro global não vai se armar sem ter o Brasil como peça", diz ex-diretor-geral da OMC

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Roberto Azevêdo adverte que investigação que inclui Pix, etanol e, agora, trabalho forçado, pode repetir estragos do tarifaço

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