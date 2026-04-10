Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito esperado
Análise

Sem surpresa, inflação fica acima do previsto com custos de transporte

Variação dos preços do grupo transportes mais do que duplicou: foi de 0,74% em fevereiro para 1,64% em março

Marta Sfredo

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