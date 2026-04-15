Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Movimentação financeira
Notícia

Seguradora com fatia gaúcha injeta R$ 1,7 bilhão na economia do RS

Empresa que resultou de associação entre Icatu e Banrisul aumentou em 41,67% o pagamento de benefícios no ano passado

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS