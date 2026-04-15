Seguradora com fatia gaúcha injeta R$ 1,7 bilhão na economia do RS

Companhia é uma associação entre Icatu e Banrisul. Silvana Granja da Costa / Divulgação

Em seu décimo ano de atuação, a Rio Grande Seguros e Previdência injetou R$ 1,7 bilhão na economia gaúcha em 2025 por meio do pagamento de benefícios, valor 41,67% superior ao registrado no ano anterior.

Nos últimos cinco anos, a seguradora que resultou de associação entre Icatu e Banrisul pagou cerca de R$ 12 bilhões em benefícios, resgates e indenizações. Em 2025, movimentou R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 10,17% no lucro líquido, que alcançou R$ 172,2 milhões.

Só no ano passado, p segmento de seguro de vida registrou R$ 801,8 milhões em prêmios emitidos. Em capitalização, o faturamento atingiu R$ 893 milhões, enquanto a Previdência somou R$ 564,3 milhões em contribuições ao longo do ano passado. A empresa tem forte foco no desenvolvimento regional. Em 2025, patrocinou mais de uma centena de eventos no RS, entre sociais, culturais e institucionais, na Capital e no Interior.

*Colaborou João Pedro Cecchini