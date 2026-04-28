Saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep impacta, mas Brasil produz mais petróleo

Dubai, um dos mais conhecidos dos sete Emirados Árabes Unidos, foi alvo de ataques do Irã durante a guerra. GIUSEPPE CACACE / AFP

O anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) provocou impacto político, econômico e bélico. Fora do cartel, os Emirados Árabes não serão obrigados a seguir decisões sobre contenção de produção, por isso o mercado vê como uma relativa descompressão da oferta.

Os Emirados Árabes Unidos – Abu Dhabi, Dubai e mais cinco – são o oitavo maior produtor da matéria-prima no mundo. É uma posição importante, mas é bom lembrar que o Brasil está na frente do ranking elaborado pela insuspeita Agência de Informações de Energia dos Estados Unidos.

Proporcionalmente, os dois têm o mesmo peso, mas o Brasil produz 4,28 milhões de barris por dia (bpd), enquanto os Emirados extraem 4,16 milhões de bpd (veja no gráfico abaixo). Livre das amarras da Opep, a projeção é de que os Emirados Árabes Unidos possam adicionar de 1 milhão a 1,5 milhão de bpd à sua produção.









Para lembrar, no ano passado o Brasil aderiu à Opep+, uma entidade paralela ao cartel. Os Emirados Árabes Unidos também vão sair dessa outra organização, mesmo que não obrigue os países participantes a seguir as regras que preveem redução da produção quando o preço cai e aumento discreto quando sobe.

*Colaborou João Pedro Cecchini