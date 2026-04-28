Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep impacta, mas Brasil produz mais petróleo

País formado por sete unidades semiautônomas pode aumentar produção em até 1,5 milhão de barris por dia após sair da Opep.

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