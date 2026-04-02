RS recebe primeira carga de gás de cozinha renovável no Brasil

Navio chegou nesta quinta-feira ao Tergasul, em Canoas. Supergasbras / Divulgação

Chegou nesta quinta-feira (2) ao Tergasul, em Canoas, a primeira importação do Brasil de BioGL, também conhecido como gás de cozinha renovável. A Supergasbras, distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) do grupo holandês SHV Energy, foi a responsável pela operação logística. O terminal costuma receber GLP, o gás de cozinha tradicional, de navios. O material é descarregado e segue por tubulação para tanques de armazenamento das empresas distribuidoras que atuam no local.

É um sinal de que, de fato, fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis podem ganhar mais espaço com alta do petróleo no mercado internacional como consequência da guerra no Oriente Médio. A empresa trouxe da Europa uma carga-piloto estimada em 1,7 mil toneladas, que será uma espécie de teste para esse mercado.

O BioGL é um combustível "verde" produzido a partir de diferentes matérias-primas, como óleos vegetais e gorduras residuais. Em comparação a outros gases de origem limpa, reúne características que favorecem sua adoção em larga escala, como a eficiência energética cerca de 34% superior à do biometano e a possibilidade de utilização da mesma infraestrutura logística e de distribuição usada pelo GLP.

O Tergasul tem certificação internacional de sustentabilidade ISCC Plus, o primeiro a receber selo que garante a rastreabilidade. Instalada em Rio Grande, a Refinaria Riograndense, que está a caminho de se tornar biorrefinaria, tem autorização para produzir e vender BioGL no Brasil.

*Colaborou João Pedro Cecchini