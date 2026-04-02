Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Transição energética
Notícia

RS recebe primeira carga de gás de cozinha renovável no Brasil

Importação de 1,7 mil toneladas de BioGL chegou a porto gaúcho nesta quinta-feira

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