Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito acentuado
Notícia

Real tem sexta maior valorização entre 116 moedas com guerra no Irã

Desde o início do conflito, moeda brasileira subiu 3,4% frente ao dólar e acumula alta de 9% no ano

Marta Sfredo

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