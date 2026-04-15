Real tem sexta maior valorização entre 116 moedas com guerra no Irã

No ano, real acumula alta de 9%. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

Depois de flertar com os R$ 5,30 nas primeiras semanas da guerra entre EUA e Irã, a cotação do real ante o dólar estacionou abaixo de R$ 5, menor valor em dois anos. E segue assim nesta quarta-feira (15), mesmo com levíssima oscilação para cima. Desde o início do conflito até terça-feira (14), tem a sexta maior valorização entre 116 moedas, de 3,4%, segundo ranking elaborado pela Austin Rating (veja detalhes no gráfico abaixo). No ano, acumula alta de 9%.

Um desempenho assim em cenário global tão incerto não foi ocasionado por um só fator. Parte decorre da desvalorização do dólar em relação à grande maioria das moedas. Mas depois do início da guerra, o fato de o Brasil ser exportador líquido de petróleo ganhou destaque até na avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI). O fato de vender a matéria-prima que ficou mais cara faz com que a entrada de dólares no país aumente quando o preço do barril está nas alturas.

A busca de alternativas financeiras fora dos EUA, envolvido em tensões geopolíticas desde o início do segundo mandato de Donald Trump, também empurrou recursos a mercados emergentes, como o Brasil e a Argentina, primeira colocada no ranking de países com moedas mais valorizadas desde 27 de fevereiro.

No contexto nacional, outro ponto que é prejudicial aos consumidores mas favorece a valorização da moeda é a Selic mais alta. Em operações chamadas "carry trade", investidores tomam dinheiro emprestado a juro baixo – neste momento, o básico nos EUA é de 3,5% a 3,75%, enquanto no Brasil é de 14,75% – e aplicam em países onde a taxa é mais alta, ainda que o risco seja maior. Mesmo que o ativo escolhido não se valorize muito, ganham no chamado diferencial de juros.

— É natural que nesse cenário o real se valorize. Mas não dá para garantir que será uma tendência daqui para frente. No Brasil, ainda tem eleição. É difícil ver o real aprofundando a valorização frente ao dólar de forma mais intensa nessa circunstância — diz o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.

Mas e... Israel?

Protagonista do conflito no Oriente Médio, Israel tem a sua moeda entre... as mais valorizadas desde que atacou o Irã com os EUA. Segundo Agostini, essa combinação inusitada ocorreu porque o shekel israelense estava em baixa quando a guerra começou. Ou seja, a alta recente representa recuperação da depreciação anterior.

*Colaborou João Pedro Cecchini