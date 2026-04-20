Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Notícia

Quem são os executivos que vão administrar a Braskem sob nova gestão

Helcio Tokeshi, sócio da IG4, será CEO da petroquímica que é dona da maior parte do polo petroquímico do Estado: presidência do conselho será da Petrobras

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