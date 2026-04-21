Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto severo
Análise

Problemas da crise do petróleo são comparados aos da pandemia na Ásia

Com o fechamento do Estreito de Ormuz, 80% do petróleo exportado à Ásia enfrenta atrasos e escassez.

Marta Sfredo

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