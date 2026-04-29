Presidente da Petrobras vai comandar conselho de administração da Braskem

Antecipando-se à formalização da troca de ações entre a Novonor (ex-Odebrecht) e a IG4, que já assinou contrato para assumir a fatia da antiga controladora da Braskem, uma assembleia geral ordinária de acionistas deve definir nesta quarta-feira (29) o novo conselho de administração da companhia petroquímica.
A nova estrutura ainda não reflete a composição acionária resultante do negócio, mas terá a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no comando do órgão que toma as decisões estratégicas.
Em nota, a Braskem informa ter sido informada da "indicação da Sra. Magda Maria de Regina Chambriard para o cargo de presidente do conselho de administração". Embora estivesse claro que a Petrobras teria papel mais relevante na gestão da petroquímica, a indicação formal de Magda Chambriard é um passo ousado diante das especulações de mercado sobre uma eventual "estatização" da empresa que é dona de quase todo o polo petroquímico gaúcho.
No ano passado, perguntada sobre a hipótese de a Braskem ter comando estatal, a executiva havia afirmado:
— Não estamos pensando em estatizar a Braskem. Estamos pensando em continuar com a Braskem como parte relacionada, com uma empresa não estatal. O que queremos é participar mais da gestão da Braskem.
A nota da Braskem
Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas que, nesta data, foi informada pelas suas acionistas Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor”) e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) sobre a substituição de candidatos que compõem a chapa de membros indicada por tais acionistas para a eleição do Conselho de Administração da Companhia, na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2026 (“AGO”). Dessa forma, a chapa de candidatos indicada por tais acionistas para a eleição do Conselho de Administração na AGO passa a ser formada pelos seguintes membros efetivos e suplentes (a coluna omite os suplentes para não alongar muito a lista):
- Magda Maria de Regina Chambriard
- Héctor Nuñez
- Olavo Bentes David
- William França da Silva
- Fernando Sabbi Melgarejo
- Paulo Roberto Britto Guimarães*
- Maurício Dantas Bezerra
- Lucas Cive Barbosa
- José Mauro Carneiro da Cunha*
- Gesner de Oliveira Filho*
- Hélio Baptista Novaes
(*) candidatos independentes, ou seja, indicados por acionistas não majoritários
A venda da Braskem
A Braskem estava à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.
O primeiro ensaio, em 2019, foi uma tentativa de evitar a RJ da então Odebrecht, mas fracassou, por falta de transparência na avaliação dos passivos por danos na mineração de sal-gema em Maceió (AL). Não por acaso, o pedido veio 15 dias depois.
Ainda houve tentativas de venda à estatal de petróleo de Abu Dhabi, a Adnoc, e ao fundo Petroquímica Verde, do polêmico empresário Nelson Tanure – agora envolvido no escândalo Master –, que também não avançaram. Finalmente, o contrato foi assinado com a IG4.
A Braskem está em situação delicada, com alto endividamento, mercado em baixa e aumento da importação. No mais recente balanço da empresa, os auditores observaram que havia "incerteza significativa sobre a continuidade operacional" da petroquímica.