Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Nova gestão
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Presidente da Petrobras vai comandar conselho de administração da Braskem

Assembleia de acionistas deve confirmar novo conselho, com Magda Chambriard na presidência após venda da Braskem.

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