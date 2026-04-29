Presidente da Petrobras vai comandar conselho de administração da Braskem

Braskem é dona da maior parte das unidades do polo de Triunfo. André Ávila / Agencia RBS

Antecipando-se à formalização da troca de ações entre a Novonor (ex-Odebrecht) e a IG4, que já assinou contrato para assumir a fatia da antiga controladora da Braskem, uma assembleia geral ordinária de acionistas deve definir nesta quarta-feira (29) o novo conselho de administração da companhia petroquímica.

A nova estrutura ainda não reflete a composição acionária resultante do negócio, mas terá a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no comando do órgão que toma as decisões estratégicas.

Em nota, a Braskem informa ter sido informada da "indicação da Sra. Magda Maria de Regina Chambriard para o cargo de presidente do conselho de administração". Embora estivesse claro que a Petrobras teria papel mais relevante na gestão da petroquímica, a indicação formal de Magda Chambriard é um passo ousado diante das especulações de mercado sobre uma eventual "estatização" da empresa que é dona de quase todo o polo petroquímico gaúcho.

No ano passado, perguntada sobre a hipótese de a Braskem ter comando estatal, a executiva havia afirmado:

— Não estamos pensando em estatizar a Braskem. Estamos pensando em continuar com a Braskem como parte relacionada, com uma empresa não estatal. O que queremos é participar mais da gestão da Braskem.

A nota da Braskem

Braskem S.A. (“ Braskem ” ou “ Companhia ”) comunica aos seus acionistas que, nesta data, foi informada pelas suas acionistas Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“ Novonor ”) e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“ Petrobras ”) sobre a substituição de candidatos que compõem a chapa de membros indicada por tais acionistas para a eleição do Conselho de Administração da Companhia, na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2026 (“ AGO ”). Dessa forma, a chapa de candidatos indicada por tais acionistas para a eleição do Conselho de Administração na AGO passa a ser formada pelos seguintes membros efetivos e suplentes (a coluna omite os suplentes para não alongar muito a lista):

Magda Maria de Regina Chambriard

Héctor Nuñez

Olavo Bentes David

William França da Silva

Fernando Sabbi Melgarejo

Paulo Roberto Britto Guimarães*

Maurício Dantas Bezerra

Lucas Cive Barbosa

José Mauro Carneiro da Cunha*

Gesner de Oliveira Filho*

Hélio Baptista Novaes

(*) candidatos independentes, ou seja, indicados por acionistas não majoritários

A venda da Braskem

A Braskem estava à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.

A Braskem está em situação delicada, com alto endividamento, mercado em baixa e aumento da importação. No mais recente balanço da empresa, os auditores observaram que havia "incerteza significativa sobre a continuidade operacional" da petroquímica.