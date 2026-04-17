Por R$ 150 milhões à vista, Gerdau compra fatia de hidrelétrica no RS 

Gerdau passa a dispor de 50 megawatts de energia renovável. Ronald Mendes / Agencia RBS

Com 53,94% do capital social da hidrelétrica Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, a Gerdau comprou mais uma fatia da usina, de 23,03%, que até agora era da Celesc, a estatal de energia elétrica de Santa Catarina. O valor do negócio, fechado na quinta-feira (16), é estimado em R$ 150 milhões, pagos à vista.

Com a aquisição, a siderúrgica nascida em Porto Alegre passa a ter 76,97% de participação da geradora de energia, com 50 megawatts (MW) médios de energia renovável assegurada. Essa característica é um dos motivadores do negócio. Dona Francisca foi construída no Rio Jacuí, entre os municípios de Agudo e Nova Palma.

— Estamos aumentando nossa participação em uma hidrelétrica da qual somos acionistas desde o início da operação, visando elevar nossa produção de energia renovável. E marca mais um investimento no RS, Estado onde a Gerdau foi fundada há 125 anos — afirma o CEO da siderúrgica.

A compra é um novo passo da Gerdau para aumentar a descarbonização das operações da empresa no país. No mês passado, a empresa inaugurou o segundo parque solar do qual é acionista, em Goiás, no município de Barro Alto. O primeiro, inaugurado em junho de 2025, fica em Minas Gerais. Em janeiro de 2025, havia adquirido duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Mato Grosso (MT).

A Gerdau se apresenta como maior recicladora da América Latina, por usar sucata como matéria-prima de cerca de 70% do aço que produz. Anualmente, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em produtos de aço. Como resultado de sua matriz sustentável, tem uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa, o que corresponde à metade da média global do setor.