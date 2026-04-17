Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Energia renovável
Notícia

Por R$ 150 milhões à vista, Gerdau compra fatia de hidrelétrica no RS 

Siderúrgica nascida em Porto Alegre adquiriu 23,03% da usina que até agora era da Celesc, estatal de Santa Catarina

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS