Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Só no longo prazo
Análise

Por que solução para dependência de diesel importado no Brasil não será rápida

Petrobras pretende revisar plano estratégico para refinar até 100% do consumo doméstico em cinco anos, produtores de biodiesel só alcançariam 20% para a mistura em 2030

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