Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Obra não começou
Notícia

Por que projeto de 1,5 mil casas para afetados pela enchente no RS não saiu do papel

Seis meses depois de contratação, proposta com aporte federal de R$ 300 milhões ainda não tem sinais de avanço

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