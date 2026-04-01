Por que projeto de 1,5 mil casas para afetados pela enchente no RS não saiu do papel

Na proposta, unidades têm 45 metros quadrados e dois quartos. Alea / Divulgação

Ainda não avançou o projeto de doar 1,5 mil unidades habitacionais para desabrigados pela enchente de 2024 em Canoas. A contratação da proposta, apresentada pela startup Alea, divisão da Tenda, uma das maiores construtoras do Brasil, ocorreu em agosto de 2025. Seis meses depois, as casas ainda não começaram a ser construídas.

As moradias têm previsão de serem destinadas a famílias do Minha Casa, Minha Vida atingidas pela cheia, com aporte de R$ 300 milhões de programa federal para reconstrução do Rio Grande do Sul. A expectativa é erguer as casas no bairro Brigadeira, onde a enchente não chegou.

Em nota (veja íntegra abaixo), o Ministério das Cidades informou que ainda falta o cumprimento de "algumas exigências previamente pactuadas entre a construtora e o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal", necessárias para o início das obras. Superada essa etapa, "os empreendimentos levam, em média, 18 meses para serem concluídos", estimou a pasta.

Também em nota, a Alea argumentou que "as exigências que estão em cumprimento são inerentes a empreendimentos deste porte, que envolvem múltiplos órgãos". A Caixa complementou que as condições contratuais "envolvem a finalização de requisitos administrativos e operacionais".

O que diz o Ministério das Cidades

Informamos que o empreendimento em referência se chama Casapatio Canoas e prevê a construção de 1.500 unidades habitacionais, totalizando um investimento federal de R$ 300 milhões.

Esse Residencial foi selecionado no âmbito do MCMV-Reconstrução em 2024 e autorizado a contratar em julho de 2025, por intermédio da Portaria MCID nº 690/2025. Em agosto de 2025, ele foi efetivamente contratado.

O empreendimento ainda não está em execução, pois aguarda o cumprimento de algumas exigências previamente pactuadas entre as a construtora e o agente financeiro, Caixa Econômica Federal. Após a contratação e o início das obras, os empreendimentos levam, em média, 18 meses para serem concluídos.

O que diz a Alea

A construtora informa que as exigências que estão em cumprimento são inerentes a empreendimentos deste porte, que envolvem múltiplos órgãos. Ressalta ainda que, considerando a complexidade do projeto, a aprovação foi concluída de forma célere. Atualmente, estamos na etapa final de validação para liberação do início das obras.

O que diz a Caixa

A Caixa informa que o empreendimento Casapatio Canoas, no município de Canoas (RS), prevê a construção de 1.500 unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O contrato foi formalizado em 08/08/2025 e está, atualmente, em fase de complementação documental, etapa prevista no instrumento contratual e necessária para a autorização do início das obras.

De acordo com as normas do Programa, a liberação para execução do empreendimento depende do cumprimento integral das condições contratuais estabelecidas, que envolvem a finalização de requisitos administrativos e operacionais por parte dos entes envolvidos.

O banco acompanha esse processo, assegurando que todas as exigências previstas sejam cumpridas em conformidade com a legislação vigente e com as boas práticas de governança.

*Colaborou João Pedro Cecchini