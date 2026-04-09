Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tudo parado
Notícia

Por que petróleo segue abaixo de US$ 100 mesmo sem tráfego no Estreito de Ormuz

O tráfego no Golfo Pérsico segue permanece praticamente paralisado, com raras embarcações cruzando a passagem

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS