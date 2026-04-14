Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alívio no preço e na China
Análise

Por que passagem de navios por Ormuz com bloqueio dos EUA é boa notícia

Apesar do cerco com naves militares americanas, petroleiros cruzam o estreito. Preço do petróleo recua e risco de conflito com gigante asiático diminui

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