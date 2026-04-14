Por que passagem de navios por Ormuz com bloqueio dos EUA é boa notícia

O bloqueio militar ao Estreito de Ormuz ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é absoluto, como se imaginava. Navios estão cruzando os canais, e isso é uma boa notícia, não só do ponto de vista do preço de petróleo. No meio da manhã desta terça-feira (14), a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, cai 1,4%, a US$ 97,93. É um alívio, mas não é o principal.

Se não existissem os serviços de monitoramento de tráfego no estreito, como o VesselFinder, que mostram a movimentação no local ao vivo, o preço do petróleo seria um bom indicativo de que o bloqueio não está funcionando 100%, para alívio geral. É mais um recuo, esse não escrito, do presidente americano. Como mostra a imagem acima, ainda há grande concentração no Golfo Pérsico, para o qual o estreito é porta de entrada e saída.

A maior parte do tráfego em Ormuz é formada por petroleiros que vão do Irã e de outros países do Golfo Pérsico em direção à China. O gigante asiático depende de petróleo importado para se abastecer e cerca de 80% de suas compras no Exterior passam por ali. Mesmo com estoques estratégicos de tamanho equivalente ao da sua economia, o país quer preservá-lo ao máximo. Se nenhuma carga passasse por Ormuz por decisão de Trump, estaria em questão já não uma guerra no Oriente Médio, mas um choque entre as maiores potências do planeta.

O estoque estratégico da China era estimado – obviamente, não há informações oficiais – entre 1,1 bilhão e 1,4 bilhão de barris antes do início da guerra. Esse volume foi formado com importações recordes da Rússia e Irã. Seria suficiente para garantir entre cerca de 90 a 115 dias de consumo doméstico chinês. Para lembrar, a maior liberação de estoques já organizada pela Agência Internacional de Energia (AIE), de 400 milhões de barris, era suficiente para abastecer apenas quatro dias da demanda mundial.