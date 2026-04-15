Por que os EUA debatem, agora a sério, saúde mental de Trump

Nos EUA, causou espanto a semelhança do "doente" com Epstein. Truth Social: @realDonaldTrump / Reprodução

A ameaça de morte à civilização persa e os ataques gratuitos ao papa Leão XIV – que continuam nesta quarta-feira (15) – voltaram a suscitar um debate a sério sobre a saúde mental do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A preocupação com o "comportamento errático" foi tal que levou a Casa Branca a comentar, sustentando que seu principal ocupante está lúcido, apenas mantendo seus adversários sob pressão.

Se antes essa discussão era quase folclórica, assumiu outro contorno durante a guerra no Irã, cujos efeitos econômicos já abalam o mundo todo. O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentado na terça-feira (14) projetou leve desaceleração da atividade econômica mundial se o conflito se encerrar nos próximos dias. Mas incluiu um "cenário adverso" para 2026 caso se prolongue, com redução forte no crescimento, para 2,5%, e inflação anual em 5,4%.

No Brasil, existe o ditado de que "louco é quem rasga dinheiro". É essa suspeita que paira, agora, sobre o presidente americano. O custo militar da guerra, o aumento da inflação e a menor chance para reduzir o juro americano já pesam nas contas públicas e privadas. Os opositores do Partido Democrata voltaram a defender a aplicação da 25ª Emenda da Constituição dos EUA, que permite o afastamento do presidente por incapacidade. Mas ao contrário do primeiro mandato de Trump, agora têm apoio de generais da reserva, diplomatas e o que mais chama atenção: ex-aliados.

A mais recente escalada de Trump de ataque ao Papa, com uma imagem que o compararia a Jesus, abalou a relação com uma sólida aliada, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que considerou "inaceitável" o episódio e recebeu apoio até da líder da oposição italiana, Elly Schlein. Nos EUA, o que causou espanto foi um detalhe: o "doente" que seria "curado" – na definição do próprio – tem semelhança com o pedófilo Jeffrey Epstein, objeto de debate sobre a natureza de sua conexão com Trump.

A "teoria do louco" de Richard Nixon foi usada pelo atual presidente dos EUA como tática. Já disse à ex-embaixadora Nikki Haley "faça-os pensar que sou louco". Mas sustentou ao New York Post que não era o caso da ameaça à civilização persa: estava mesmo disposto a destruir tudo. A mais recente decisão, de impor um bloqueio naval militar no Estreito de Ormuz, suscitou o temor da reação chinesa, que depende desse tráfego para se abastecer. Qual é a racionalidade tática e econômica dessa decisão?