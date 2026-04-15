Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rasgando dinheiro?
Notícia

Por que os EUA debatem, agora a sério, saúde mental de Trump

Impacto econômico da guerra e "comportamento errático" fizeram discussão sobre aplicação do artigo 25 da Constituição americana ganhar apoio até de ex-aliados do presidente dos EUA

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS