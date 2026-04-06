Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem trégua
Análise

Por que o petróleo subiu depois do discurso de Trump

Cotação ultrapassou US$ 110 após o pronunciamento em que o presidente dos EUA não deu sinais sobre fim do conflito, só fez novas ameaças

Marta Sfredo

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