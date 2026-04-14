Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Uma boa contramão
Notícia

Por que o FMI prevê desaceleração mundial e eleva a projeção de crescimento do Brasil

Cenário do Fundo é de redução da atividade de 3,3% para 3,1% no conjunto de países e aumento de 1,6% para 1,9% no Brasil em 2026 diante da crise do petróleo

Marta Sfredo

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