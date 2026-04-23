Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Mentor jurídico"
Análise

Por que há expectativa por "lanterna" na corrida de delações do Master

Daniel Monteiro é apontado como o responsável pela criação do sistema paralelo de compliance que viabilizou o esquema investigado

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS