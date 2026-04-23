Por que há expectativa por "lanterna" na corrida de delações do Master

Tentáculos de Vorcaro teriam sido coordenador por Monteiro. Banco Master / Divulgação

Além das tratativas de R$ 40 bilhões de Daniel Vorcaro, estão em negociação ou devem começar a ser discutidas colaborações premiadas de seu cunhado, Fabiano Zettel; do fundador da Reag, João Carlos Mansur; e do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Mas na corrida de delações, há uma quarta – hoje, é a "lanterna" –sobre a qual existe muita expectativa e pouca informação: a de Daniel Monteiro, advogado do ex-dono do Master.

Preso na mesma etapa da operação Compliance Zero que levou o ex-presidente do BRB à cadeia, Monteiro atraiu menos atenção na época. Mas quem já tropeçou nos tentáculos do Master vê alto potencial em uma eventual delação do profissional. Mais do que advogado, é apontado como o "mentor jurídico" de Vorcaro, ou seja, quem o ajudou a montar o ecossistema que afetou o sistema financeiro, entidades públicas de previdência e até empresas privadas.

Conforme a Polícia Federal (PF), Monteiro atuava como "operador dos pagamentos". Está na origem do nome da operação, porque teria criado um "sistema paralelo de compliance". Como a palavra em inglês significa conformidade com leis e regras externas e internas, é a própria contradição em termos. O objetivo era fazer contratos e cláusulas que parecessem legais, não sendo. Nessa "função", teria sido central no esquema que envolveu as operações com o BRB.

Como a teia de fundos formada pelo Master para esconder patrimônio e dificultar o rastreio de recursos desviados ainda não foi desvendada, Monteiro pode ser o fio que leva às presas – ou seja, aos recursos desviados. Conforme a PF, ele coordenava o esquema, definindo diretores e traçando a rota percorrida pelos recursos entre empresas.

Na semana passada, a PF informou que não havia indicativo de delação de Monteiro. Com a sinalização de que o ex-presidente do BRB está disposto a colaborar – Cleber Lopes, que atuava na defesa do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e representava o executivo, foi substituído pelos advogados Eugênio Aragão e Davi Tangerino, com currículo em delações –, a expectativa sobre as revelações do "mentor jurídico" só aumentou.