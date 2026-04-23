Por que empresa gaúcha quer pagar até R$ 267 milhões para deixar de vender ações

Pettenati tem fábrica de malhas em Caxias do Sul. Pettenati / Divulgação

Indústria têxtil fundada há 62 anos em Caxias do Sul, a Pettenati pretende deixar de vender ações na bolsa de valores (B3). A empresa vai fazer leilão nesta sexta-feira (24) para recomprar até 30,2 milhões de ações, com a sua controladora Gladium, ao valor de R$ 266,9 milhões.

É curioso que a proposta tenha surgido justamente no momento em que a bolsa recebe uma avalanche de dólares de investidores estrangeiros, movimento que ajuda a valorizar títulos de empresas brasileiras.

Em edital, a Pettenati afirma que a oferta pública de aquisição de ações (OPA) "conferirá oportunidade de liquidez aos acionistas pelo preço justo das ações, e também à própria companhia, tendo em vista que deixará de incorrer em elevados custos de observância da regulamentação". A empresa ainda argumenta que "não vislumbra a necessidade de acesso ao mercado de ações para financiar atividades no curto ou médio prazos".

— A empresa vai seguir cumprindo as mesmas obrigações, prestando informações ao mercado, mas vai ter controle e flexibilidade maiores sobre conselhos e tomadas de decisão. A nossa prerrogativa é uma escolha que permite que a empresa tenha conselhos mais enxutos — acrescenta o CEO da Pettenati, Otávio Ricardo Pettenati.

Para se concretizar, a negociação precisa da adesão de dois terços ou mais dos acionistas habilitados para o leilão. Após a aprovação, a empresa ainda poderá oferecer títulos de dívida própria ao mercado, só não mais ações.

— O valor que estamos oferendo por ação é de R$ 8,84. Representa prêmio de cerca de 70% do valor médio que a ação estava sendo negociada no último ano — diz Ricardo, como o empresário é conhecido.

Registrada em 1981 como companhia de capital aberto, a Pettenati tem duas unidades industriais em Caxias do Sul e uma em El Salvador, totalizando cerca de 2,2 mil funcionários. A produção atual da empresa está voltada para tecidos acabados e confecções. Segundo Ricardo, a mudança não representa fechamento de capital, mas alteração no registro de companhia aberta.

*Sob supervisão da jornalista Marta Sfredo

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