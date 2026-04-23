Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Justo agora?
Notícia

Por que empresa gaúcha quer pagar até R$ 267 milhões para deixar de vender ações

Companhia de Caxias do Sul pretende recomprar até 30,2 milhões de títulos que estão no mercado

João Pedro Cecchini*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS