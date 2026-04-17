Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito ambíguo
Notícia

Por que bolsas sobem pelo mundo, mas Ibovespa cai no Brasil

Assim como o petróleo nas alturas impulsionou o indicador de ações nacional, a queda do barril o murchou

Marta Sfredo

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