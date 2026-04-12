Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Águas turbulentas
Notícia

Por que agora é Trump quem quer fechar o Estreito de Ormuz

O Irã exportou em média 100 mil barris por acima durante o mês de março em relação ao período anterior à guerra

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS