Plataforma do RS que estimula leitura chega a mais 2,5 milhões de alunos de SP

Considerando o país todo, companhia presta serviços a cerca de 5,3 milhões de alunos. Elefante Letrado / Divulgação

Mais 2,5 milhões de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Médio de escolas públicas no Estado de São Paulo passaram a usar neste ano letivo uma plataforma criada no RS para aprimorar a leitura, a Elefante Letrado, que oferece atividades pedagógicas com biblioteca virtual de 51 mil livros.

Com esse adicional, a plataforma que já atuava em São Paulo alcançou 4 milhões de alunos em 9,6 mil escolas municipais e estaduais. A Elefante Letrado está em 452 cidades daquele Estado, incluindo a capital, desde 2024. No país todo, presta serviços a em torno de 5,3 milhões de alunos.

— Hoje, atendemos São Paulo de ponta a ponta, da 1ª série ao final do Ensino Médio — diz a sócia-fundadora da Elefante Letrado, Scheila Vontobel.

Os contratos até o final deste ano em São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí e Maranhão, diz a executiva, não são imunes a eventuais mudanças nos governos estaduais nas eleições:

— Continuando ou não, sempre é incerto. O que nos satisfaz é saber que os Estados estão satisfeitos com o trabalho.

Em São Paulo, cita Scheila, 76% dos alunos avaliados têm níveis adequados de leitura. É um contraste com Porto Alegre, com baixíssimo índice de alfabetização na idade certa.

— Ainda não conseguimos fazer no RS o que fazemos fora. Vencemos nova licitação e temos alta expectativa de finalmente fazer teste de fluência e trabalhar como em outros locais, com leitura obrigatória — avalia Scheila.

Em São Paulo, há meta semanal de acessos à plataforma, com 25 minutos mínimos de leitura por aluno. No RS, o uso é opcional. Para Scheila, é o que faz o Estado ter resultados abaixo do esperado com a Elefante Letrado.

Aporte de R$ 6 milhões

Com média de 1 milhão de livros lidos por dia na sua plataforma, a Elefante Letrado prevê investir cerca de R$ 6 milhões neste ano. A companhia está desenvolvendo uma ferramenta chamada Tromba, com tecnologia capaz de identificar a complexidade de textos para auxiliar educadores na preparação de aulas.

*Colaborou João Pedro Cecchini