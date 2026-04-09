Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Plataforma do RS que estimula leitura chega a mais 2,5 milhões de alunos de SP

Com a ampliação, empresa soma 4 milhões de estudantes atendidos em 452 municípios paulistas, incluindo a capital

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